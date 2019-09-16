السعودية اليوم / رئيس جهاز مكافحة الهجرة الليبي: 700 ألف مهاجر غير شرعي في ليبيا



طرابلس 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

أكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي العقيد المبروك عبدالحفيظ أن عدد المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية يبلغ 700 ألف مهاجر خارج مراكز الإيواء، وسبعة آلاف مهاجر داخل هذه المراكز.

ودعا المبروك في تصريحاته اليوم دول الاتحاد الأفريقي بدعم الدولة الليبية تجاه هؤلاء المهاجرين، وألا يقتصر هذا الدعم للنزلاء داخل مراكز الإيواء، وإيجاد الحلول ووضع الخطط للتعامل معهم.

وتعاني الدولة الليبية من ظاهرة الهجرة غير الشرعية لكونها دولة عبور للمهاجرين وليست المقصد لهم - وفق تصريحات العقيد عبدالحفيظ - الذي نبه إلى أن ليبيا تعمل حاليًا من خلال الاتحاد

الأفريقي لمواجهة هذه الظاهرة.

وتابع قائلا: "سيادة الدولة الليبية والقانون المحلي لمواجهة ومكافحة الهجرة هي الفيصل في معاملة الدولة الليبية للمهاجرين والجريمة المنظمة"، مشيرًا إلى مواجهة السلطات الليبية للعديد من المشاكل تجاه هذا الملف في مكافحة ومحاربة عصابات التهريب والاتجار بالبشر والمهاجرين غير الشرعيين.

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17:56ت م

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