السعودية | مشروع “مسام” ينتزع 1,980 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مشروع “مسام” ينتزع 1,980 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:52 مساءً, 16 سبتمبر 2019 م المناطق - واس تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 1,980 لغمًا منها 2 لغم مضادة للأفراد، و 332 لغمًا مضادة للدبابات و 1,629 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 89,761 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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