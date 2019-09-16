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السيالي يحث منسوبي عمل وادي الدواسر على بذل المزيد من الجهد

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2019-09-16

السيالي يحث منسوبي عمل وادي الدواسر على بذل المزيد من الجهد

خلال جولة تفقدية له اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

قام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف بن مسفر السيالي ومدير المتابعة بالفرع أستاذ عادل الشنيبر بزيارة تفقدية لجميع فروع محافظة وادي الدواسر، بهدف الاطلاع على سير العمل.

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كما تهدف الزيارة إلى الوقوف ميدانيًا على ما تقدمه تلك الفروع من خدمات تأهيلية ورعوية وتنموية واجتماعية وعلاجية للنزلاء ومراجعيها والاطلاع على كافة العقبات التي تواجههم.

وحث الدكتور السيالي مسؤولي تلك الفروع على بذل الجهود من أجل تقديم كافة الخدمات التي تسهم في تحقيق ما تهدف إليه الوزارة.

الجدير بالذكر أن مثل هذه الزيارات تنبع من حرص فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على متابعة سير العمل والوقوف على الصعوبات والمعوقات ومحاولة تذليلها وتقديم الخدمات للمستفيدين بالشكل المأمول.




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