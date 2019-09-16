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مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: المعلومات بشأن استهداف أرامكو تشير إلى مسؤولية إيران
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، كيلي كرافت، أن المعلومات الأولية بشأن الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو السبت الماضي تشير إلى مسؤولية إيران في الهجوم.
ونقلت قناة العربية عن مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي قوله إنه من الصواب القول إن إيران وراء هجومي أرامكو في بقيق وخريص.
وكان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري اتهم إيران مباشرة بالهجوم على الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة العالمي من خلال الهجوم على أرامكو.
وقال في كلمة أمام المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: ”الولايات المتحدة تدين بصدق هجوم إيران على السعودية وندعو بقية الدول لفعل ذلك“. وأضاف: ”واثقون بشدة من متانة السوق وفي أن استجابتها ستكون إيجابية“.
بدوره أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستعمل مع حلفائها في المنطقة لضمان تدفق إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية.
يذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن كان قد أعلن اليوم، أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إيران في استهداف أرامكو نافيًا أن يكون الهجوم تم من الأراضي اليمنية كما يزعم الحوثيون.
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