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2019-09-16 مندوب الكويت في مجلس الأمن يدين مهاجمة أرامكو ويؤكد دعم المملكة في أي إجراء تتخذه متابعات الخليج 365 - الرياض أدان مندوب الكويت في مجلس الأمن، السفير منصور العتيبي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت أرامكو يوم السبت الماضي. Advertisements وأكد العتيبي دعم بلاده للمملكة في أي إجراء تتخذه للحفاظ على أمنها واستقرارها. وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أدان في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو” في بقيق وخريص، مشددًا على وقوف الكويت حكومةً وشعبًا مع المملكة وما يمس أمنها.







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