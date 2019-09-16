شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: حكومة السودان حريصة على تعزيز التعاون مع السعودية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم)
أكد رئيس مجلس الوزراء في جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك، حرص حكومة بلاده على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية بما يخدم مصلحة البلدين.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم (الاثنين) بمكتبه سفير خادم الحرمين لدى السودان علي بن حسن جعفر، الذي نقل لرئيس الوزراء السوداني تهاني قيادة المملكة بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.
وقدم السفير السعودي خلال اللقاء دعوة قيادة المملكة العربية السعودية لرئيس مجلس الوزراء لزيارة المملكة، موضحاً أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.
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