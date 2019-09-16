شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: الأسلحة المستخدمة لمهاجمة المنشآت النفطية السعودية «إيرانية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (الرياض)

أفاد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على منشآت نفطية في السعودية «إيرانية».

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وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي «التحقيقات الأولية في الهجوم الإرهابي على خريص وبقيق تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة هي إيرانية».

وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي اليوم (الاثنين) أن الهجوم على منشأتي أرامكو استهدف أمن الطاقة العالمي وليس فقط أمن السعودية، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة، ونتيجتها إضافة إلى الأسلحة المستخدمة في الاستهداف ستعرض قريباً، مضيفاً «لدينا القدرة على حماية المناطق الحيوية ومواجهة الاعتداءات».

وأشار إلى أن النتائج الأولية للتحقيقات في الهجوم على أرامكو تكشف أنه لم ينفذ من الأراضي اليمنية كما زعمت مليشيات الحوثي.