«مبادرون» تحفز المتطوعين بجوائز الـ100 ألف ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعا مشروع «تعظيم البلد الحرام»، ممثلا في وحدة العمل التطوعي جميع الفرق التطوعية والمتطوعين بمنطقة مكة المكرمة للمشاركة في مسابقة المبادرات التطوعية «مبادرون»، التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتأهيل المتطوعين وتدريبهم لصناعة مبادرات نوعية تطوعية تخدم منطقة مكة المكرمة ومن يفد إليها.

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وتشتمل المسابقة في نسختها الخامسة هذا العام على عدد من البرامج التطويرية للمشاركين من أهمها التأهيل التخصصي، والتفكير التصميمي للمشاريع والمبادرات، والتدريب المباشر، وكذلك تقديم الاستشارات، وكيفية تنفيذ المبادرات التطوعية، كما تشتمل على عدد من اللقاءات التثقيفية حول ثقافة تعظيم البلد الحرام، وثمرات العمل التطوعي فيه.

وأوضح مدير المشروع سعيد الغامدي أن مشروع تعظيم البلد الحرام وبدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية اعتمد جوائز تحفيزية للمشاركين تصل إلى 100 ألف ريال، مشيرا إلى أن المسابقة ستساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، وتتسع دائرتها هذا العام لتشمل مكة وجدة والطائف ومحافظات المنطقة، والمشاركة متاحة للذكور والإناث.

وأهاب الغامدي بالفرق التطوعية والمتطوعين الراغبين بالمشاركة في المبادرة بالتسجيل، الذي ينتهي في منتصف صفر المقبل، وذلك عبر المنصة الخاصة للمسابقة.