السعودية | مسؤول أميركي للعربية: من الصواب القول إن إيران وراء هجوم أرامكو

شكرا لقرائتكم مسؤول أميركي للعربية: من الصواب القول إن إيران وراء هجوم أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مسؤول بالبيت الأبيض اليوم الاثنين لمراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" إنه "من الصواب القول إن إيران وراء الاعتداء على منشآت أرامكو في السعودية".

بدورها، ذكرت كيلي كرافت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن اليوم أن المعلومات بشأن الهجمات على معملي بقيق وخريص تشير إلى مسؤولية إيران وأنه لا دليل على أن الهجمات جاءت من أراضي اليمن.

وأسفرت الهجمات، التي ادعى الحوثيون أنهم وراءها، السبت عن اندلاع النيران في منشأتي بقيق، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، وخريص المجاورة حيث يوجد حقل نفطي كبير في شرق السعودية.

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وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد كتب الأحد على "تويتر": "ليس هناك دليل على أنّ الهجوم شُنّ من اليمن"، مضيفاً أن "إيران شنّت هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالميّة".

والأحد أيضاً، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنّ الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد" للردّ على الهجوم الذي استهدف البنية التحتية النفطية السعودية.

وهي أول مرة يشير فيها ترمب لإمكانية توجيه رد عسكري على الهجمات.