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أعلن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، اليوم الاثنين، أن السعودية ستدفع 500 مليون دولار للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل؛ للمساعدة في تمويل استجابتها الإنسانية في اليمن.
ونقلت "رويترز" عن "لوكوك" قوله: "إن السعودية تعتزم دفع هذا المبلغ في 25 سبتمبر الجاري".
وأوضح المسؤول الأممي أن الإمارات دفعت في الآونة الأخيرة 200 مليون دولار.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 06:47 PM
تدفعها للأمم المتحدة بعد 10 أيام
أعلن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، اليوم الاثنين، أن السعودية ستدفع 500 مليون دولار للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل؛ للمساعدة في تمويل استجابتها الإنسانية في اليمن.
ونقلت "رويترز" عن "لوكوك" قوله: "إن السعودية تعتزم دفع هذا المبلغ في 25 سبتمبر الجاري".
وأوضح المسؤول الأممي أن الإمارات دفعت في الآونة الأخيرة 200 مليون دولار.
، السعودية تدعم الأنشطة الإنسانية في اليمن بـ500 مليون دولار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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