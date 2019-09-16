محمد بن مسعود - الدمام - عبر بوابة "أعمالي" المرتبطة بالغرفة كشف حساب غرفة الرياض اليوم 16 على منصة التويتر السماح لأعضائها بالسفر إلى مملكة تايلاند إمكانية إصدار إذن سفر لتايلاند للأعمال التجارية إلكترونياً عبر بوابة أعمالي المرتبطة بغرفة الصناعة والتجارة بالرياض. ووضعت الغرفة التجارية بعض الاشتراطات، منها إرفاق صورة من جواز السفر ساري المفعول، وأن يكون المتقدم للسفر مشتركًا بالغرفة التجارية وأن يكون الاشتراك ساري المفعول وأن يكون توقيعه معتمداً لدى الغرفة، على أن يكون المتقدم للسفر رجل أعمال أو تاجرًا. 16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 06:08 PM Advertisements عبر بوابة "أعمالي" المرتبطة بالغرفة الآن السفر إلكترونيًا إلى تايلاند.. تعرّف على شروط "غرفة الرياض" الآن السفر إلكترونيًا إلى تايلاند.. تعرّف على شروط "غرفة الرياض" كشف حساب غرفة الرياض اليوم 16 على منصة التويتر السماح لأعضائها بالسفر إلى مملكة تايلاند إمكانية إصدار إذن سفر لتايلاند للأعمال التجارية إلكترونياً عبر بوابة أعمالي المرتبطة بغرفة الصناعة والتجارة بالرياض. ووضعت الغرفة التجارية بعض الاشتراطات، منها إرفاق صورة من جواز السفر ساري المفعول، وأن يكون المتقدم للسفر مشتركًا بالغرفة التجارية وأن يكون الاشتراك ساري المفعول وأن يكون توقيعه معتمداً لدى الغرفة، على أن يكون المتقدم للسفر رجل أعمال أو تاجرًا. الكلمات المفتاحية ، الآن السفر إلكترونيًا إلى تايلاند.. تعرّف على شروط "غرفة الرياض" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الآن السفر إلكترونيًا إلى تايلاند.. تعرّف على شروط "غرفة الرياض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.