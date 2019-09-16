، لمواجهة التجارة بالأعضاء البشرية.. تعرّف على شروط عمليات التبرع ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد إصدار هيئة كبار العلماء ومجلس الفقه الإسلامي فتوى الإجازة

أقرّ مجلس الشورى السعودي، اليوم، مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي يستهدف تنظيم عمليات التبرع المتزايدة في البلاد وإقبالهم على التصريح بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة.

ويتضمن النظام الجديد 28 مادة تنظم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تُنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية.

ويشمل النظام، آليات وإجراءات ترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها، فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الإتجار بالأعضاء البشرية.

وكانت السعودية قد أنشأت موقع التبرع بالأعضاء السعودي، بهدف تسجيل المتبرعين الذين يرغبون بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، حيث يمكن للراغبين من خلال هذا الموقع إبداء الرغبة في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، كما يمكنهم أن يغيروا رغبتهم في أي وقت.

ويوقع الراغبون بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، على استمارة تبرع، يعاملها المركز على أنها تعبير عن رغبة المتبرع في التبرع بأعضائه ولا تعتبر وثيقة إلزامية لأخذ الأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وهو ما يسهل على ذوي المتوفى إعطاء الموافقة على التبرع بالأعضاء.

وبجانب مركز التبرع بالأعضاء، يوجد في السعودية، مركز آخر خاص بزراعة الأعضاء، يشرف على العمليات التي تجرى في المستشفيات الحكومية المتخصصة بزراعة الأعضاء البشرية، بهدف مزيد من التنظيم.

وذكر المركز الوطني للتبرع بالأعضاء عددًا من الشروط الأولية لقبول الشخص للتبرع بعضو أو جزء منه عبر موقعه الرسمي ألا يقل عمر الشخص المتبرع عن 18 عاماً، وجوب إثبات الهوية للمواطنين وإقامة نظامية لمدة سنة على الأقل لغير السعوديين، أن يكون التبرع صادراً عن رضا واقتناع، وجود فحص سريري أولي يؤكد سلامة الشخص الراغب بالتبرع بعضو أو جزء منه وعدم إصابته بمرض جهازي مزمن (الداء السكري، ارتفاع ضغط الدم) أو داء حاد أو مزمن أو مرض وراثي كلوي أو كبدي، وجود فحوصات مخبرية تؤكد سلامة الوظيفة الكلوية والكبدية وعدم ودود إلتهاب كبد وبائي "ب، ج" ونقص المناعة المكتسبة HIV مع فحص بول طبيعي وتحديد فصيلة الدم.

وهناك شروط صحية أخرى مثل الحّد الأقصى لعمر الشخص الراغب بالتبرع والوزن وما قد يراه المختصون في زراعة الأعضاء ضرورياً.

وهناك نوعان من التبرع غير المباشر "بالهبة لشخص غير مُحدّد ": هوية الشخص المتبرع بعضو أو جزء منه والمريض المُتبرع له معروفة للجهات التي تشرف على التبرع وهي المركز الزارع والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، وكذلك جهة وزارة الصحة التي تصرف المكافأة للمتبرع، أما لجنة تقييم المتبرعين التي تجيزهم فتعرف فقط هوية المتبرع وهي تشمل المواطن والمقيم نظاماً في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد أي دراية للشخص المتبرع بهوية المريض المُتبرع له والذي يتم اختياره استناداً للقواعد الطبية بالتنسيق ما بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء ومراكز الزراعة.

والنوع الآخر هو التبرع المباشر "بالهبة لشخص مُحدّد": هوية الشخص المتبرع بعضو أو جزء منه معروفة للمريض المُتبرع له وكذلك هوية المريض المُتبرع له للمُتبرع وينحصر قبول المتبرعين في هذا النوع مابين أفراد الجنسية الواحدة وهي تشمل المواطن والمقيم نظاماً في المملكة العربية السعودية.

ولا يشترط في التبرع من الأحياء أن يكون التبرع مُحددًا بالأقارب فقط، حيث يجوز كذلك التبرع لغير القريب كما جاء في لائحة تنظيم التبرع من الأحياء الأقارب وغير الأقار ب، وهناك نوعان من التبرع بالأعضاء، يتمثل الأول في التبرع غير المباشر "بالهبة لشخص غير معين" حيث تكون هوية المتبرع والمريض المستقبل معروفة للجهات التي تشرف على التبرع وهي المركز الزارع والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، وكذلك جهة وزارة الصحة التي تصرف المكافأة للمتبرع، أما لجنة تقييم المتبرعين التي تجيزهم فتعرف فقط هوية المتبرع بالنسبة لهذا النوع من التبرع.

ويتمثل النوع الثاني في التبرع المباشر "لشخص معين"، حيث تكون هوية المتبرع معروفة للمريض المستقبل وكذلك هوية المريض المستقبل للمتبرع وينحصر قبول المتبرعين في هذا النوع بأفراد الجنسية الواحدة

وذكر المركز السعودي لزراعة الأعضاء أن ‏أهم خطوة في عملية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة هو مشاركة الأسرة هذا القرار.

وكان مجلس هيئة كبار العلماء ومجلس الفقه الإسلامي أصدرا فتوى تجيز التبرع بالأعضاء من الأشخاص المتوفين، ومن المؤمل أن يسهم مشروع النظام الجديد عند تطبيقه، في مواجهة عمليات التجارة بالأعضاء البشرية التي يرصدها مركز زراعة الأعضاء بين فترة وأخرى، بجانب زيادة عدد المتبرعين عبر نشر ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع.