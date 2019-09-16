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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 1980 لغماً منها 2 لغم مضادة للأفراد، و332 لغماً مضادة للدبابات و1629 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 89.761 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
من ناحية أخرى، استكمل اليمن إجراءات الانضمام والتوقيع على جميع الملاحق الخاصة باتفاقية اليونيسكو لعام ١٩٧٠م والخاصة بحماية الآثار وصون المورث الثقافي.
وقال وزير الثقافة اليمني مروان دماج: اليمن بموجب الاتفاقية ستصبح عضواً من الشهر الجاري وهو ما سيمكّنها من التخاطب مع مختلف الدول بشأن آثار اليمن المنهوبة وفق شروط معينة تتضمنها الاتفاقية.
واستغرب وزير الثقافة اليمني تجاهل التوقيع على الاتفاقية من قبل جانب بلاده بصورة غير مفهومة خلال الفترة الطويلة الماضية رغم أن كثيراً من الدول ذات الحضارات القديمة الخليج 365 أن وقّعت عليها.
وتسعى وزارة الثقافة اليمنية بالتعاون مع السفارة اليمنية في واشنطن للحصول على تنويه من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن عدم الاتجار بالآثار والمقتنيات اليمنية، حيث كان توقيع الاتفاقية ضرورياً للقيام بإجراءات استعادة الآثار والمقتنيات اليمنية في الخارج.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 06:04 PM
اليمن يستكمل إجراءات الانضمام لاتفاقية "اليونسكو" لحماية الآثار"مسام" ينتزع 1980 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 1980 لغماً منها 2 لغم مضادة للأفراد، و332 لغماً مضادة للدبابات و1629 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 89.761 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
من ناحية أخرى، استكمل اليمن إجراءات الانضمام والتوقيع على جميع الملاحق الخاصة باتفاقية اليونيسكو لعام ١٩٧٠م والخاصة بحماية الآثار وصون المورث الثقافي.
وقال وزير الثقافة اليمني مروان دماج: اليمن بموجب الاتفاقية ستصبح عضواً من الشهر الجاري وهو ما سيمكّنها من التخاطب مع مختلف الدول بشأن آثار اليمن المنهوبة وفق شروط معينة تتضمنها الاتفاقية.
واستغرب وزير الثقافة اليمني تجاهل التوقيع على الاتفاقية من قبل جانب بلاده بصورة غير مفهومة خلال الفترة الطويلة الماضية رغم أن كثيراً من الدول ذات الحضارات القديمة الخليج 365 أن وقّعت عليها.
وتسعى وزارة الثقافة اليمنية بالتعاون مع السفارة اليمنية في واشنطن للحصول على تنويه من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن عدم الاتجار بالآثار والمقتنيات اليمنية، حيث كان توقيع الاتفاقية ضرورياً للقيام بإجراءات استعادة الآثار والمقتنيات اليمنية في الخارج.
، "مسام" ينتزع 1980 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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