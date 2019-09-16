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أدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الهجوم الإرهابي على المنشأتين السعوديتين في بقيق وخريص.
ونددت موريتانيا، بشدة، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانية في الخارج، بهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف أمن المملكة واستقرارها، بقدر ما يستهدف أمن إمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل في كل ما من شأنه ضمان حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها.
موريتانيا تندد بالهجوم الإرهابي على معملي النفط في المملكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-16
أدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الهجوم الإرهابي على المنشأتين السعوديتين في بقيق وخريص.
ونددت موريتانيا، بشدة، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانية في الخارج، بهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف أمن المملكة واستقرارها، بقدر ما يستهدف أمن إمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل في كل ما من شأنه ضمان حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
05:43 PM
أكدت أن الاعتداء يستهدف أمن إمدادات الطاقة العالمية
أدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الهجوم الإرهابي على المنشأتين السعوديتين في بقيق وخريص.
ونددت موريتانيا، بشدة، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانية في الخارج، بهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف أمن المملكة واستقرارها، بقدر ما يستهدف أمن إمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل في كل ما من شأنه ضمان حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها.
، موريتانيا تندد بالهجوم الإرهابي على معملي النفط في المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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