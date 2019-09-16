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أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك حرص حكومة بلاده على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية بما يخدم مصلحة البلدين.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه سفير خادم الحرمين لدى السودان على بن حسن جعفر، والذي نقل للسيد رئيس الوزراء تهاني قيادة المملكة بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.
وقدم السفير السعودي خلال اللقاء دعوة قيادة المملكة العربية السعودية لرئيس مجلس الوزراء لزيارة المملكة، موضحًا أن السيد رئيس الوزراء وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.
"حمدوك" يؤكد حرص السودان على تعزيز سبل التعاون مع المملكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-16
أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك حرص حكومة بلاده على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية بما يخدم مصلحة البلدين.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه سفير خادم الحرمين لدى السودان على بن حسن جعفر، والذي نقل للسيد رئيس الوزراء تهاني قيادة المملكة بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.
وقدم السفير السعودي خلال اللقاء دعوة قيادة المملكة العربية السعودية لرئيس مجلس الوزراء لزيارة المملكة، موضحًا أن السيد رئيس الوزراء وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
05:42 PM
خلال تصريح له بمناسبة تشكيل الحكومة الانتقالية وبحضور السفير السعودي
أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك حرص حكومة بلاده على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية بما يخدم مصلحة البلدين.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه سفير خادم الحرمين لدى السودان على بن حسن جعفر، والذي نقل للسيد رئيس الوزراء تهاني قيادة المملكة بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.
وقدم السفير السعودي خلال اللقاء دعوة قيادة المملكة العربية السعودية لرئيس مجلس الوزراء لزيارة المملكة، موضحًا أن السيد رئيس الوزراء وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.
، "حمدوك" يؤكد حرص السودان على تعزيز سبل التعاون مع المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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