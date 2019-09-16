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حلّ نادي الهلال في المركز التاسع عالمياً ضمن قائمة ضمت الـ 10 أندية الأكثر شهرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في النصف الأول من العام الحالي، حيث تفوق الهلال على مانشستر سيتي في القائمة .
وجاء في المركز الأول فريق فلامنغو البرازيلي يليه مانشستر يونايتيد ثم برشلونة ثالثاً وريال مدريد رابعاً، وفي المركز الخامس جاء فريق ليفربول الإنجليزي .
في المراكز من السادس إلى العاشر كان فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكي في المركز السادس ثم يوفنتوس الإيطالي سابعاً، وفي المركز الثامن جاء باريس سان جيرمان الفرنسي وتاسعاً كان الهلال السعودي، وفي المركز العاشر كان مانشستر سيتي الإنجليزي .
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 05:57 PM
في النصف الأول من العام الجاري
حلّ نادي الهلال في المركز التاسع عالمياً ضمن قائمة ضمت الـ 10 أندية الأكثر شهرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في النصف الأول من العام الحالي، حيث تفوق الهلال على مانشستر سيتي في القائمة .
وجاء في المركز الأول فريق فلامنغو البرازيلي يليه مانشستر يونايتيد ثم برشلونة ثالثاً وريال مدريد رابعاً، وفي المركز الخامس جاء فريق ليفربول الإنجليزي .
في المراكز من السادس إلى العاشر كان فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكي في المركز السادس ثم يوفنتوس الإيطالي سابعاً، وفي المركز الثامن جاء باريس سان جيرمان الفرنسي وتاسعاً كان الهلال السعودي، وفي المركز العاشر كان مانشستر سيتي الإنجليزي .
، "الهلال" ضمن أكثر 10 أندية عالمية شهرة على "تويتر" ،
المصدر : الخليج 365
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