الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة وخطوات الاعتراض عليها من خلال موقع أبشر

يبحث الآلاف بصورة شبه يومية عن الاستعلام عن المخالفات المرورية، فكل منا معرض لإرتكاب مخالفة، ولهذا قدمت بوابة أبشر الكثير من خدماتها وبالأخص خدمة الاستعلام عن المخالفات المرروية بشكل إلكتروني، حتى تُسهل على المواطنين الإستعلام عنها بدون تعب وجهد.

وقد وفرت وزارة الداخلية عبر بوابة أبشر خدمة الاستعلام عن المخالفت المرورية بشكل إلكتروني يُمكنك من متابعة مخالفاتك المرورية وسداد رسومها فى أي وقت ومن أي مكان، ونحن فى “عرب نيوز” نقدم لكم رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية وكيفية الاعتراض عليها، فإلى نص المقال.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أو اللوحة

تتيح منصة أبشر الإلكترونية خدمات إلكترونية كثيرة منها خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة، وخدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ونوضح لكم خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية كالتالي:

أولاً يتطلب منك الدخول علي الأنترنت من خلال موقع أبشر الإلكتروني .

. اكتب رقم الهوية الخاص بك.

يظهر لك الرمز المرئى أسفل الصفحة قم بكتابته واضغط موافق.

يظهر لك مربع بداخله خانات لبيانات مطلوب تسجيها، اكتب هذه البيانات.

بعد مرور دقائق تظهر لك جميع مخالفاتك التى ارتكبتها من مكان ووقت وقيمة مالية مستحقة للدفع.

معرفة المخالفات المرورية عن طريق الهاتف

فى ظل اهتمام الوزارات داخل المملكة العربية السعودية اهتمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم خدمة الاستعلام عن وافد بطريقة إلكترونية، وهو ما انتهجته وزارة الداخلية عبر بوابة أبشر لتقدم خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية أيضاً بشكل إلكتروني، والآن نوضح لكم طريقة أخرى لمعرفة المخالفات المرورية الخاصة بك التي ارتكبتها عن طريق الهاتف، فقط اتصل برقم (989) ومن ثم اضغط علي رقم (1) للسيارة وكرر الضغط علي رقم(1) لتقوم باستعلام عن المخالفات المرورية، والآن تكتب رقم السجل المدني الخاص بك أو رقم الهوية وأخيراً اضغط علي زر #، وويُمكنك أيضاً الإتصال على رقم (1292888) .

مخالفات ساهر برقم اللوحة أو الهوية

فى ظل اهتمام الوزارات داخل المملكة العربية السعودية اهتمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم خدمة الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة بطريقة إلكترونية فى إطار حرص وزارة الداخلية وبوابة أبشر على تقديم خدماتهما بشكل إلكتروني أيضاً، ولعلك لا يخفى عليك أن خلال هذه السنوات كانت هناك إرادة قوية من جانب المملكة العربية السعودية فى أن تواكب تحديات العصر الجديد، وأن تواكب الغرب المتقدم فى تطوره وتعتمد على التكنولوجيا فى إدارة جميع أمورها، فقد اتجهت الوزارات والحكومات فى السعودية إلى اسستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا فى إدارة جميع خدماتها وتقديمها للواطنين، ومنها خدمة الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم اللوحة أو الهوية.