محافظة جنين تحتفل بافتتاح مدرسة ذكور جنين الابتدائية

نظمت محافظة جنين احتفالا بافتتاح مدرسة ذكور جنين الابتدائية التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين ( الأونروا )، بتبرع من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية.

وحضر الافتتاح، محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ومديرة الوكالة في الضفة الغربية جوين لويس، ومدير المخيم حسن العموري، ورئيس برنامج تطوير المدارس في المخيمات الفلسطينية المهندس منير منه، ومدراء المؤسسات الرسمية، وفعاليات مخيم جنين والهيئات التدريسية والشخصيات الاعتبارية .

ونقل الرجوب في كلمته تحيات الرئيس محمود عباس ومباركته بافتتاح هذا الانجاز التربوي العصري لأبناء شعبنا في مخيم جنين، الذي سطر بطولات حافلة في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيتنا العادلة .وفق الوكالة الرسمية.

وعبر عن شكره لوكالة الغوث الدولية والمملكة السعودية على الدعم السخي الذي له دلالة سياسية تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وسيبقى صامدا

بدورها، شكرت لويس المملكة العربية السعودية التي مولت مشروع اعادة ترميم المدرسة من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وكل من ساهم في الانجاز هذا المشروع التربوي الذي يعد بمثابة جيل جديد من المدارس الحديثة والعصرية، مشيرة إلى أنه سيتم تعميم هذا النموذج في باقي مدراس الوكالة لتحسين البيئة التعليمية ضمن المواصفات والوسائل التعليمية الحديثة لنحو 900 طالب سيستفيدون من تعليم مبادئ حقوق الانسان وحل النزاعات .

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وأكدت أن وكالة الغوث ماضية في تقديم التعليم الشمولي للطلبة والطلبة من ذوي الإعاقة، مجددة شكرها للسعودية على دعمها التي قدمت 800 مليون دولار لوكالة الغوث وتحتل الرتبة الثالثة على سلم الدول الممولة .

بدوره، شكر العموري وكالة الغوث والسعودية على دعمهما في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وإسناد المسيرة التعليمية في مخيم جنين عنوان النكبة الفلسطينية والصمود وحق العودة للاجئين إلى قراهم وبلداتهم التي سلبها الاحتلال عام 48 .

واستعرض منه رزمة المشاريع التي قدمتها وكالة في المخيمات الفلسطيني في الداخل والشتات، منوها إلى أن السعودية هي أهم ممول لمشاريع اعادة الاعمار ومرافق الوكالة .