تنفيذ حكم القتل تعزيرا في جان قَتل والده وأشعل النار في جثته لإخفاء الجريمة

نفذت وزارة الداخلية اليوم الإثنين حكم القتل تعزيرا على جان قَتل والده وأشعل النار فيه لمحاولة إخفاء جريمته بمحافظة الاحساء.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عبد حسن جاسم عميان “سوري الجنسية” أقدم على قَتل والده وذلك بضربه بمطرقة على رأسه عدة مرات وخنقه مما أدى إلى وفاته، ومحاولة إخفاء جريمته بسكب البنزين على جسده وإشعال النار فيه.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولكونه قَتل والده عمداً وعدواناً وعلى صورة شنيعة فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.