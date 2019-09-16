شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الرواية الإيرانية والتي نفت فيها صلتها بالهجوم على معملين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص. وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الاثنين: نذكر عندما أسقطت إيران طائرة بدون طيار، قائلة إنها تدرك أنها كانت في مجالها الجوي عندما، في الواقع، لم تكن قريبة. لقد تمسكوا بقوة بهذه القصة وهم يعرفون أنها كذبة كبيرة جدًا. الآن يقولون أنهم لا علاقة لهم بالهجوم على المملكة العربية السعودية. سوف نرى؟.



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كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يشكك في نفي إيران مسؤوليتها عن هجمات أرامكو: سوف نرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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