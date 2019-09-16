أمير حائل يثمّن جهود منسوبي «المكافحة» في إحباط تهريب المخدرات

استقبل أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد سلوم النفيعي، وعددًا من الضباط والأفراد من منسوبي مكافحة المخدرات بحائل، وكرَّمهم على الجهود الكبيرة التي بذلوها لإحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

واستهلّ الأمير عبدالعزيز حديثه، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بالشكر للمولى القدير على توفيقه وإحباط تهريب هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف شباب الوطن، منوهًا بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود من دعم لأجهزة الدولة الأمنية والوقوف بحزم أمام كل من يستهدف أمن الوطن ومستقبل أبنائه.

وأعرب أمير حائل عن شكره لمدير مكافحة المخدرات بالمنطقة وزملائه، وأكّد أنّ حزمهم وإخلاصهم يفخر به الجميع .

من جهته، أعرب العميد سلوم النفيعي عن شكره للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل ونائبه على ما يجده رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة من دعم ومساندة وتشجيع، مشدِّدًا على أنّ هذا التكريم خير دافع لبذل المزيد من العمل وتحقيق الإنجازات.