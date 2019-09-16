التحالف: اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة حوثية داخل وخارج المملكة

شدد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، على رفض ما جاء في تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن الوضع الإنساني في اليمن.

وخلال مؤتمر صحفي للتحالف، اليوم الاثنين، أشار العقيد المالكي إلى أن الطائرات المسيرة الحوثية التي استهدفت معملي أرمكو، هي إيرانية الصنع من طراز أبابيل، وعرض وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية، وبلغ عددهم 6 داخل وخارج المملكة.

وأشار إلى أن التحقيقات في هجوم أرامكو مازالت جارية وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.

وتابع: «أثبتنا أكثر من مرة تورط الحرس الثوري الإيراني في تزويد ميليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة».