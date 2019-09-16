بريطانيا تطالب بـ«أقصى رد ممكن» على هجوم أرامكو الإرهابي

أدانت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة، واصفةً هذا الهجوم بأنّه خطير وشائن، ودعت للرد عليه بأقصى حد ممكن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قوله: «الهجوم انتهاك سافر للقانون الدولي، وبريطانيا تقف بقوة مع المملكة العربية السعودية».

وأضاف الوزير البريطاني: «الهجوم له تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحَّد لأقصى حد عليه».

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الأول السبت، أنَّ فرق الأمن الصناعي بشركة «أرامكو» سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنّه عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)؛ وتمَّت السيطرة على الحريقين والحدّ من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.