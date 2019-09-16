التحالف: هجوم أرامكو لم ينفذ من الأراضي اليمنية وفقًا للتحقيقات الأولية

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن الهجوم على معملي «أرامكو» استهدف أمن الطاقة العالمي وليس أمن السعودية فقط,

وأشار العقيد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي للتحالف، اليوم الاثنين، إلى أن هجوم أرامكو عمل إرهابي ولدينا القدرة على حماية المناطق الحيوية

وأوضح أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.

وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن النتائج الأولية للتحقيقات في هجوم أرامكو تشير إلى أنه لم ينفذ من الأراضي اليمنية كما زعمت ميليشيات الحوثي.

