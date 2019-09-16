فرص وظيفية لمبتعثي بريطانيا خلال فعاليات الإرشاد الوظيفي بلندن

تعرض قمة الخليج للمهنة والإرشاد الوظيفي والبعثات الدراسية التي تعقد بالعاصمة البريطانية لندن بمشاركة المملكة العربية السعودية، خلال يومي ١٩، ٢٠ أكتوبر المقبل، فرصًا وظيفية لطلاب البعثات الخليجيين.

يأتي ذلك عبر اللقاءات التي ستعقد بين الجهات الموظِّفة والطلاب وفق التخصصات المطلوبة، وتشهد الفعاليات مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الكويت، ويتضمن المعرض أجنحة تشمل عددًا من الجامعات والمؤسسات العالمية ذات الصلة.

وتهدف القمة التي تعد الأولى من نوعها، لتوفير عديد من الفرص الوظيفية للخريجين من أبناء الدول الخليجية والمتوقع تخرجهم من الجامعات البريطانية، وذلك من خلال لقاءاتهم بالجهات الموظِّفة من مؤسسات الأعمال العامة والخاصة، بالإضافة الى تنظيم لقاءات مع كبريات الجامعات البريطانية والدولية ومراكز التدريب للاستفادة من الفرص المتاحة من بعثات التعليم والتدريب والتطوير أو فرص الالتحاق بالجامعات للطلاب.

كما يناقش المشاركون مستقبل التوظيف للمناصب القيادية في الخليج، وكذلك بناء الشخصية القيادية وحضورها وتأثيرها في سوق العمل، كما تتخلّل القمة فعالية «يوم المهنة» الذي يتضمن معرضًا مصاحبًا للقطاعات الحكومية والشركات الخليجية الكبرى لعرض فرصها التوظيفية، ويتخلله ورش عمل عديدة لكبريات المؤسسات الخليجية وبيوت التدريب والإرشاد الوظيفي، فضلًا عن فعاليات ثقافية أخرى وحفل توزيع الجوائز للمؤسسات الحكومية الخليجية على إنجازاتها في التعليم والابتعاث والتوظيف ويتيح المنظمون المشاركة للجهات الراغبة عبر الرابط: