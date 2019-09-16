جامعة جازان تدشن ٧ مشاريع كبرى

أكد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أهمية تطوير القطاع التقني والمعلوماتي في الجامعة بما يناسب رؤية المملكة 2030.

وقال القحطاني، بكلمته خلال لقاء عقدته عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، اليوم الإثنين، إن تقنية المعلومات بجامعة جازان تواكب تحولات ورؤية الوطن 2030 مشيدًا بجهود مسؤولي وموظفي الجامعة، والتي بدأت سبع مشروعات كبرى ضمن خططها التطويرية.

من جانبه أوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم أن العمادة تعمل ضمن خطة استراتيجية للنهوض بقطاعي التقنية والمعلوماتية في الجامعة، وفق الأهداف التي تتسق مع رؤية 2030 وخطة التحول الرقمي في المملكة، مشيرًا إلى أن خطة تقنية المعلومات لا تغفل الاهتمام بمشاريع التحول الرقمي كجزء أساسي من أهدافها، بتمكين عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات من تنفيذ مشاريع التحول الرقمي؛ لتعزيز فرص اللحاق بركب المدن الجامعية الذكية الدولية والتفوق عليها.

وأشار «غاشم» إلى البنى التحتية التي أنجزتها الجامعة بشأن بتقنية المعلومات، ومشاريع وأنظمة الربط الوطنية التي تم إنجازها وما سيتم إنجازه مستقبلًا، إضافة إلى تطوير ودعم قسم التعليم الإلكتروني.

ونوَّه عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بأهم الخطط التطويرية ومستقبل التحول الرقمي للجامعة في ضوء رؤية المملكة 2030، ويشمل مشاريع «بوابة ذكاء الأعمال والاتصال الموحد وخدمات المستفيد، وتمكين البيانات التحليلية، وتطوير البنية التحتية، وقاعات التدريب عن بعد، والذكاء الاصطناعي»، بالإضافة إلى مشروع الجامعة الذكية.