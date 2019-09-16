«الداخلية» تقتص من « ضيف الله السفياني» قاتل الضحية العتيبي بـ«سكين»

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بجانٍ في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، أدين بقتل شخص آخر بطعنه بسكين عدة مرات.
وقالت في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية: إنّ ضيف الله بن عطا الله بن عطية السفياني (سعودي الجنسية) أقدم على قتل مساعد بن عايض بن محمد العتيبي (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات، ما أدّى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وتمكَّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم بقتله قصاصًا.
وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وأكَّدت «الداخلية» حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, محذِّرةً في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
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