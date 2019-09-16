«التعليم» تتصدّى لتجاوزات المدارس الأهلية والأجنبية بتعميم يُلزمها بالتوجّهات الوطنية

قالت مصادر مطلعة لـ«عاجل»، إن وزارة التعليم ألزمت المدارس الأهلية والعالمية؛ بتقديم خطة فصلية لأنشطتها في موعد غايته السبت المقبل (21/ 1/ 1441هـ)، محذرة من أي تجاوز للتوجُّهات الوطنية.

وأوضحت المصادر، أن وزارة التعليم وجَّهت تعميمًا للمدارس الأهلية والعالمية، شدَّدت من خلاله على ضرورة الالتزام بالتوجُّهات الوطنية خلال تنفيذ أنشطتها وبرامجها، بعدما كشفت جهات رقابية عن وجود تجاوزات للبعض منها، لاسيما أثناء الاحتفالات.

ولفت التعميم الصادر عن نائب الوزير، ويحمل رقم 999 لسنة 1441 هـ، إلى ضرورة التزام المدارس الأهلية والعالمية بقيم التعليم، وتعزيز الانتماء الوطني في نفوس الطلاب والطالبات، من خلال الأنشطة التي تنفّذها.

وطالب التعميم، المدارس الأهلية والعالمية، بإعداد خطة فصلية للأنشطة والبرامج المقرر عقدها، قبل شهر من بداية كل فصل دراسي، واعتمادها من قبل مكتب التعليم الأهلي.

كما ألزم التعميم هذه المدارس، بإعداد تقرير في نهاية كل فصل دراسي؛ بناء على البرامج التي وردت في الخطة، ليسلم لوحدة النشاط الطلابي بمكتب التعليم الأهلي.