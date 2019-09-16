السعودية اليوم / الاتحاد الأفريقي يعقد اجتماعاً وزارياً بالقاهرة حول الهجرة



القاهرة 14 محرم 1441هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

عقد الاتحاد الأفريقي اليوم بالقاهرة اجتماعاً على المستوى الوزاري لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالهجرة في القارة الأفريقية والسياسات المرتبطة بها.

واعتمد الاجتماع الوزاري الأفريقي مقترحًا مصريًا بشأن إجراء مسح إحصائي للهجرة على المستوى القاري لضمان توحيد المفاهيم والمنهجيات المستخدمة في أبحاث الهجرة ومعالجة الفجوات القائمة في هذا المجال.

كما تم اعتماد تقرير المنتدى الأفريقى الخامس للهجرة الذي عُقد يومي 14 و15 الجاري بالقاهرة، والاتفاق على آلية انعقاد المنتدى لضمان استمراريته وإسهامه في تعزيز جهود الدول الأفريقية في تنفيذ تعهداتها بموجب العهد الدولي لهجرة آمنة.

ومن المقرر أن تستضيف مصر في يناير المقبل المنتدى الدولي الثاني لإحصاءات الهجرة، الذي يعدّ أكبر محفل دولي لبحث هذا الموضوع، وسيتناول أهم التحديات التى تواجه توفير بيانات دقيقة حول الهجرة، وسيتضمن جلسة خاصة تناقش كيفية دعم قدرات الدول الأفريقية في هذا المجال.

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17:48ت م

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