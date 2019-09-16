السعودية اليوم / وزيرة الداخلية اللبنانية تلتقي الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان



بيروت 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

التقت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريا الحسن اليوم في بيروت الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش.

وبحثت معه خلال اللقاء الأوضاع العامة ومجمل التطورات السياسية على الساحة اللبنانية والإقليمية في ضوء المستجدات القائمة.

// انتهى //

17:46ت م

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