السعودية اليوم / الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُشارك في ملتقى "لقاءات جدة 2019"



جدة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

تُشارك الشركة

وتُعد الشركة السعودية للخدمات الأرضية التي تقدم خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية, داعماً ومساهماً لرؤية المملكة 2030 في تمكين أبناء الوطن من الجنسين, وتنمية مهاراتهم وحمايتها ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

// انتهى //

17:38ت م

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جدة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واستُشارك الشركة السعودية للخدمات الأرضية كشريك استراتيجي في "ملتقى لقاءات جدة 2019", الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في الفترة من 17 إلى 19 محرم الجاري, تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.وتُعد الشركة السعودية للخدمات الأرضية التي تقدم خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية, داعماً ومساهماً لرؤية المملكة 2030 في تمكين أبناء الوطن من الجنسين, وتنمية مهاراتهم وحمايتها ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.// انتهى //17:38ت م0209

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.