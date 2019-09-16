السعودية اليوم / الداخلية الليبية تعلن عودة حركة العبور عـبر منفذ رأس جدير إلى طبيعتها



طرابلس 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية عن عودة حـركة الـعبور عـبر منفذ رأس جـدير إلـى طـبيعتها بانسيابية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم : إن تلك الخطوة نـتيجة لـلاتـصـالات الـتي قـام بـها وزيـر الـداخلية الـمفوض بـحكومة الـوفاق الـوطني “فـتحي بـاشاغا” مـع مـعالي وزيـر الـداخلية الـتونسي “هـشام الـفوراتي” بـشأن تـسهيل حـركة عـبـور الـمواطنين بـمنفذ رأس جـدير ورفـع الـمعاناة عـنهم خـاصـةً فيما يـتعلق بالانتظار لـساعات طـويلة.

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17:37ت م

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