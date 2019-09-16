السعودية اليوم / اللجنة المؤقتة للتعليم العالي تُقر الهيكلة الجديدة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

أقرت اللجنة المؤقتة للتعليم العالي برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الهيكل الجديد لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وجاء إعداد الهيكل الجديد للجامعة بناء على مراجعة شاملة لهيكلة الجامعة ومهام وأدوار وصلاحيات جميع وكلات الجامعة وإدارات العموم, وبعد إجراء مقارنات مرجعية لكثير من الجامعات المحلية, وفي ظل الدور الحالي للجامعة و إسهامها مع بقية جامعات المملكة في تحقيق أهداف رؤية

ويأتي إعداد الهيكل الجديد للجامعة على النحو التالي: إنشاء وكالة لـ جامعة الإمام لتطوير الأعمال والاستثمار لتحقيق مفهوم الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال من خلال الاستثمار الأمثل للتعليم والبحث العلمي والابتكار, ودمج مركزين في جامعة الإمام لتصبح عمادةً للابتكار وريادة الأعمال التي تهدف لتطوير ودعم الأبحاث والابتكارات العلمية بما يسهم في ريادة الأعمال, ودمج إدارتي العلاقات العامة والإعلام الجامعي في جامعة الإمام لتصبح بمسمى الإدارة العامة للإعلام والاتصال, وإنشاء مركز للتخطيط الإستراتيجي في جامعة الإمام ليتولى التخطيط ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة والوحدات التابعة لها وفق مؤشرات أداء وأساليب متقدمة.

كما شمل التعديل: دمج عمادة تطوير التعليم الجامعي وإدارة التطوير الإداري في جامعة الإمام لتصبح مركزاً باسم "مركز تطوير المهارات" ليتولى العمل على تطوير مهارات جميع الموارد البشرية بالجامعة حسب الاحتياجات الوظيفية ، أو الإستراتيجية, وإنشاء عدد من الإدارات المساندة في وكالة جامعة الإمام لشؤون الطالبات ، لتقديم الخدمات والدعم والمساندة في مدينة الملك عبدالله للطالبات بالتنسيق مع الوحدات الأساسية في الجامعة, وإنشاء عدد من الوحدات المساندة في وكالة جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية؛ لضمان جودة الأداء ، وتطوير مناهج المعاهد وتوعية منسوبيها للإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 , وربط وحدة التوعية الفكرية في جامعة الإمام تنظيمياً وإدارياً بمعالي مدير الجامعة، وتشكيل لجنة عليا لمتابعة وتطوير وتنفيذ الخطة الإستراتيجية للأمن الفكري بالجامعة, وربط وحدة المراجعة الداخلية في جامعة الإمام تنظيمياً وإدارياً بمعالي مدير الجامعة للعمل على مراجعة ومتابعة العمليات المالية والإدارية لتطبيق الأنظمة والتعليمات.

كما شمل التعديل إنشاء عدد من الإدارات والوحدات ترتبط بوكالة جامعة الإمام للتبادل المعرفي والتواصل الدولي لتعزيز التعاون والشراكات المحلية والدولية على مستوى أعلى وذو توجهات إستراتيجية, وتعديل مسمى مكتب إدارة التحول بجامعة الإمام ليصبح "مكتب تحقيق الرؤية" ليكون حلقة وصل ومتابعة لمبادرات الجامعة التي تسهم في تحقيق الرؤية السعودية 2030 بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم ويرتبط بمدير الجامعة, وتعديل مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام لتصبح عمادة الموارد البشرية وتضم كل الإدارات ذات العلاقة بالأعضاء أو الموظفين وغيرهم؛ سعياً إلى تطوير الأداء وتطبيق الأنظمة الحديثة والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية HR , وتخفيض التمثيل في مجلس جامعة الإمام من (53) عضواً ليصبح التمثيل (37) عضواً فقط .

وقدّم معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري - بهذه المناسبة - شكره للقيادة على دعمها للتعليم بوجه عام وللجامعة بوجه خاص ولمعالي وزير التعليم على الدعم والمساندة للجامعة ولكل من أسهم في إخراج هيكلة الجامعة الجديدة، معبراً عن شكره للعمداء ومديري الإدارات والوحدات الذين انتهت فترة تكليفهم بصدور الهيكلة الجديدة.

// انتهى //

17:29ت م

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الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأقرت اللجنة المؤقتة للتعليم العالي برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الهيكل الجديد لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.وجاء إعداد الهيكل الجديد للجامعة بناء على مراجعة شاملة لهيكلة الجامعة ومهام وأدوار وصلاحيات جميع وكلات الجامعة وإدارات العموم, وبعد إجراء مقارنات مرجعية لكثير من الجامعات المحلية, وفي ظل الدور الحالي للجامعة و إسهامها مع بقية جامعات المملكة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة برفع كفاءة التعليم العالي وكفاءة الخريجين للإسهام في تلبية متطلبات سوق العمل في المرحلة المقبلة, إضافة إلى تلبية متطلبات الاعتماد المؤسسي وتنفيذ التوصيات وخطط التحسين المقرَّة من اللجنة العليا للجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة.ويأتي إعداد الهيكل الجديد للجامعة على النحو التالي: إنشاء وكالة لـ جامعة الإمام لتطوير الأعمال والاستثمار لتحقيق مفهوم الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال من خلال الاستثمار الأمثل للتعليم والبحث العلمي والابتكار, ودمج مركزين في جامعة الإمام لتصبح عمادةً للابتكار وريادة الأعمال التي تهدف لتطوير ودعم الأبحاث والابتكارات العلمية بما يسهم في ريادة الأعمال, ودمج إدارتي العلاقات العامة والإعلام الجامعي في جامعة الإمام لتصبح بمسمى الإدارة العامة للإعلام والاتصال, وإنشاء مركز للتخطيط الإستراتيجي في جامعة الإمام ليتولى التخطيط ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة والوحدات التابعة لها وفق مؤشرات أداء وأساليب متقدمة.كما شمل التعديل: دمج عمادة تطوير التعليم الجامعي وإدارة التطوير الإداري في جامعة الإمام لتصبح مركزاً باسم "مركز تطوير المهارات" ليتولى العمل على تطوير مهارات جميع الموارد البشرية بالجامعة حسب الاحتياجات الوظيفية ، أو الإستراتيجية, وإنشاء عدد من الإدارات المساندة في وكالة جامعة الإمام لشؤون الطالبات ، لتقديم الخدمات والدعم والمساندة في مدينة الملك عبدالله للطالبات بالتنسيق مع الوحدات الأساسية في الجامعة, وإنشاء عدد من الوحدات المساندة في وكالة جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية؛ لضمان جودة الأداء ، وتطوير مناهج المعاهد وتوعية منسوبيها للإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 , وربط وحدة التوعية الفكرية في جامعة الإمام تنظيمياً وإدارياً بمعالي مدير الجامعة، وتشكيل لجنة عليا لمتابعة وتطوير وتنفيذ الخطة الإستراتيجية للأمن الفكري بالجامعة, وربط وحدة المراجعة الداخلية في جامعة الإمام تنظيمياً وإدارياً بمعالي مدير الجامعة للعمل على مراجعة ومتابعة العمليات المالية والإدارية لتطبيق الأنظمة والتعليمات.كما شمل التعديل إنشاء عدد من الإدارات والوحدات ترتبط بوكالة جامعة الإمام للتبادل المعرفي والتواصل الدولي لتعزيز التعاون والشراكات المحلية والدولية على مستوى أعلى وذو توجهات إستراتيجية, وتعديل مسمى مكتب إدارة التحول بجامعة الإمام ليصبح "مكتب تحقيق الرؤية" ليكون حلقة وصل ومتابعة لمبادرات الجامعة التي تسهم في تحقيق الرؤية السعودية 2030 بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم ويرتبط بمدير الجامعة, وتعديل مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام لتصبح عمادة الموارد البشرية وتضم كل الإدارات ذات العلاقة بالأعضاء أو الموظفين وغيرهم؛ سعياً إلى تطوير الأداء وتطبيق الأنظمة الحديثة والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية HR , وتخفيض التمثيل في مجلس جامعة الإمام من (53) عضواً ليصبح التمثيل (37) عضواً فقط .وقدّم معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري - بهذه المناسبة - شكره للقيادة على دعمها للتعليم بوجه عام وللجامعة بوجه خاص ولمعالي وزير التعليم على الدعم والمساندة للجامعة ولكل من أسهم في إخراج هيكلة الجامعة الجديدة، معبراً عن شكره للعمداء ومديري الإدارات والوحدات الذين انتهت فترة تكليفهم بصدور الهيكلة الجديدة.// انتهى //17:29ت م0202

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