السعودية اليوم / مدينة السيح تتزين للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89



السيح 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

أكملت بلدية الخرج تنفيذ خطتها التجميلية للميادين العامة والطرق والشوارع الرئيسة في مدينة السيح ، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وتزينت شوارع مدينة السيح بأعلام المملكة حيث رفرفت الرايات الخضر التي تحمل راية التوحيد في كافة أرجاء المدينة ابتهاجاً بهذه المناسبة ، وتم تركيب أعمدة الإنارة التجميلية في شوارع المدينة وفِي مداخلها الرئيسية ونصب اللوحات واللافتات التي تجسد المناسبة الوطنية والصور التي تحكي مسيرة هذا الوطن وتستعرض مراحل عديدة من تاريخه ، وتعبر عن هذه المناسبة الوطنية الغالية.

// انتهى //

17:18ت م

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