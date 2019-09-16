السعودية اليوم / وزير التربية والتعليم العالي اللبناني يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان



بيروت 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

إستقبل وزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب اليوم في بيروت سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات التربوية والثقافية بين البلدين على المستويات كافة، كما تم بحث الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة.

// انتهى //

17:15ت م

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