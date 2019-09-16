السعودية اليوم / اللجنة المصغرة للاتحاد البرلماني العربي تنهي مقترحات تعديل النظام الداخلي



عمّان 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

أنهت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي اليوم في العاصمة الأردنية عمان تدارسها لمقترحات الشعب البرلمانية العربية بشأن تعديل النظام الداخلي للاتحاد التي اقرت بعد نقاش مستفيض.

وقررت اللجنة - خلال الاجتماع الذي ترأس أعماله ممثل عن رئيس الاتحاد البرلماني العربي، عضو مجلس النواب الأردني النائب الدكتور مصطفى ياغي بحضور جميع الشعب البرلمانية الأعضاء في اللجنة المصغرة - رفع توصياتها بشأن النظام الداخلي إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد واتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.

وسترفع اللجنة التنفيذية توصياتها إلى مؤتمر الاتحاد البرلماني الثلاثين الذي سيعقد في شهر مارس المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتتكون اللجنة من الشعب البرلمانية الممثلة للمملكة العربية

// انتهى //

17:14ت م

0193



عمّان 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأنهت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي اليوم في العاصمة الأردنية عمان تدارسها لمقترحات الشعب البرلمانية العربية بشأن تعديل النظام الداخلي للاتحاد التي اقرت بعد نقاش مستفيض.وقررت اللجنة - خلال الاجتماع الذي ترأس أعماله ممثل عن رئيس الاتحاد البرلماني العربي، عضو مجلس النواب الأردني النائب الدكتور مصطفى ياغي بحضور جميع الشعب البرلمانية الأعضاء في اللجنة المصغرة - رفع توصياتها بشأن النظام الداخلي إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد واتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.وسترفع اللجنة التنفيذية توصياتها إلى مؤتمر الاتحاد البرلماني الثلاثين الذي سيعقد في شهر مارس المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.وتتكون اللجنة من الشعب البرلمانية الممثلة للمملكة العربية السعودية ، ودولة الامارات العربية المتحدة، والجزائر، والصومال، والعراق، وفلسطين، وقطر، والكويت، والمغرب، والأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي.// انتهى //17:14ت م0193

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