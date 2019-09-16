السعودية اليوم / المعهد الإسلامي في كوبنهاجن بالدنمارك يندد الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين لأرامكو في بقيق وخريص



الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

ندد المعهد الإسلامي في كوبنهاجن بالدنمارك أشد التنديد بالهجوم الآثم الإرهابي الإجرامي الذي استهدف معملين لأرامكو في بقيق وخريص، وارتكبه الأعداء والحاقدون للأمن والسلام والمجرمون للنيل من أمن واستقرار المملكة، مشيرًا إلى أنه ليس إجرام ضد بلاد الحرمين الشريفين بل بحق الإنسانية, حيث تتأثر من هذا العمل الإجرامي دول العالم بأكملها بالدعم من الدولة الداعمة للتطرف والإرهاب, وأن مثل هذه الأعمال الإرهابية يرفضها كل إنسان عاقل وكل الأعراف والقوانين والمبادئ الإنسانية والدولية.

وأكد المعهد في بيان له أن المملكة العربية

وأضاف أن لبلاد الحرمين الشريفين مكانة عظيمة في نفوس المسلمين فهي مهبط الوحي، وأرض الرسالة السمحاء، وأنها مولد الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الأجلاء, وهي قبلة للمسلمين وفيها المقدسات الإسلامية. منها تعلمنا لغة القران والإسلام, وعرفنا منهج الوسطية والاعتدال، فلا ينكر فضلها إلا الجهلاء, وواجب على المسلمين أن ينصروا هذه البلاد بكل ما أوتوا بالمال والإعلام والأنفس والدعاء والتضرع إلى الله بنصرها وحفظها.

وأعلن تأييده ودعمه للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وأن لكل مسلم الحق بأن يؤيد ويلتف حول القيادة الراشدة في كل وقت وحين, كما يدين هذا العمل الآثم, داعيا الله المولى القدير أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه وسوء وأن يحفظ قيادتها وجعلها ذخرا للبلاد والعباد.

// انتهى //

16:54ت م

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الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسندد المعهد الإسلامي في كوبنهاجن بالدنمارك أشد التنديد بالهجوم الآثم الإرهابي الإجرامي الذي استهدف معملين لأرامكو في بقيق وخريص، وارتكبه الأعداء والحاقدون للأمن والسلام والمجرمون للنيل من أمن واستقرار المملكة، مشيرًا إلى أنه ليس إجرام ضد بلاد الحرمين الشريفين بل بحق الإنسانية, حيث تتأثر من هذا العمل الإجرامي دول العالم بأكملها بالدعم من الدولة الداعمة للتطرف والإرهاب, وأن مثل هذه الأعمال الإرهابية يرفضها كل إنسان عاقل وكل الأعراف والقوانين والمبادئ الإنسانية والدولية.وأكد المعهد في بيان له أن المملكة العربية السعودية دولة عظيمة، لها مكانتها دوليًا واقتصاديًا و إسلاميًا ولا تتأثر من مثل هذه الهجمات الإرهابية بإذن الله وبحرس الله.وأضاف أن لبلاد الحرمين الشريفين مكانة عظيمة في نفوس المسلمين فهي مهبط الوحي، وأرض الرسالة السمحاء، وأنها مولد الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الأجلاء, وهي قبلة للمسلمين وفيها المقدسات الإسلامية. منها تعلمنا لغة القران والإسلام, وعرفنا منهج الوسطية والاعتدال، فلا ينكر فضلها إلا الجهلاء, وواجب على المسلمين أن ينصروا هذه البلاد بكل ما أوتوا بالمال والإعلام والأنفس والدعاء والتضرع إلى الله بنصرها وحفظها.وأعلن تأييده ودعمه للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وأن لكل مسلم الحق بأن يؤيد ويلتف حول القيادة الراشدة في كل وقت وحين, كما يدين هذا العمل الآثم, داعيا الله المولى القدير أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه وسوء وأن يحفظ قيادتها وجعلها ذخرا للبلاد والعباد.// انتهى //16:54ت م0189

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