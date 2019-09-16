السعودية اليوم / منتدى الحكم المحلي في ليبيا يواصل فعالياته في تونس



طرابلس 17 المحرم 1441 هـ الموافق16 سبتمبر 2019 م واس

واصلت وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق الليبي اليوم فعاليات منتدى الحكم المحلي الذي يُعقد في تونس، وبدأت أولى جلساته أول أمس السبت بحضور عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق محمد عماري، ووزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر.

ويشارك في المنتدى الذي يعقد تحت عنوان «وضع نهج إستراتيجي للحكم المحلي» أكثر من 70 شخصًا يمثلون الوزارات و الإدارات و الهيئات المركزية المسؤولة عن الحكم المحلي في ليبيا، بما فيها وزارات: الحكم المحلي والتخطيط والاقتصاد والمالية والتعليم والصحة والمواصلات، فضلًا عن المجلس الأعلى للإدارة المحلية وعدد من عمداء البلديات.

كما يشارك عدد من ممثلي هيئات دولية كبرى مثل البنك الدولي، وبرنامج تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والاتحاد الأوروبي وإدارة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتحاد جمعيات البلدية الهولندية.

وشدد عماري خلال الجلسة الأولى على ضرورة إتاحة الفرصة للخبراء والمختصين المحليين والدوليين لإبداء آرائهم في مستقبل الحكم المحلي بليبيا، وعلى مرحلة التحول من المركزية إلى اللامركزية الإدارية وفق القانون، وبناء مؤسسي متين للبلديات، وكذلك إشراك القطاع الخاص في هذا التحول.

بدوره نبّه الطاهر إلى ضرورة ترسيخ مبدأ اللامركزية و تفعيل قانون 59 لسنة 2012 و لائحته التنفيذية و ضرورة تعزيز التنمية المحلية و تشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص في تطوير البلديات.

// انتهى //

16:47ت م

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