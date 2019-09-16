السعودية اليوم / رئيس النواب اللبناني يستقبل سفراء إندونيسيا وقبرص ورئيس بعثة اﻻتحاد الأوروبي



بيروت 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم في بيروت السفير الإندونيسي لدى لبنان هاجريانتو طاهاري وسفير قبرص الجديد في لبنان بانايوتيس كرياكو، كلّ على حده.

وجرى خلال اللقائين بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في جميع المجالات.

كما عرض الرئيس بري الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة خلال استقباله رئيس بعثة اﻻتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف جوزيف طراف.

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16:43ت م

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