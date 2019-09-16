السعودية اليوم / "هيئة الصحفيين" تقيم بعد غدٍ ندوة عن اليوم الوطني



الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

تقيم هيئة الصحفيين السعوديين بعد غدٍ الأربعاء في مقرها بالرياض، ندوةً تاريخية احتفاءً باليوم الوطني بعنوان "المؤسس ومنهجية المأسسة" يشارك فيها كل من أستأد التاريخ السعودي والعربي في قسم التاريخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبداللطيف الحميد, ورئيس قسم التاريخ بجامعة الملك سعود أستاذ التاريخ السعودي الحديث والمعاصر المساعد في القسم الدكتور محمد التويجري، والأستاذ المشارك في الجغرافيا الاقتصادية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نورة العجلان، ونائبة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحاضرة بقسم التاريخ بجامعة الملك سعود فاطمة القحطاني.

وسيشارك في الحضور والنقاش عدد من المتخصصين والإعلاميين والمثقفين، والمسؤولين من عدد من القطاعات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لكل من يرغب حضور هذه المناسبة الوطنية.

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16:20ت م

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