شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى السعودي يدعو إلى تظافر الجهود لمحاسبة من يقف خلف هجمات "البقيق" والان مع التفاصيل

دعا مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين، إلى محاسبة من يقف خلف الهجومين على منشآت أرامكو في بقيق وخريص شرق المملكة.

وقال المجلس، خلال جلسة عادية عقدها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ" إن " الهجمات التخريبية لا تستهدف الاقتصاد السعودي فقط، وإنما الاقتصاد العالمي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالطاقة وإنتاجها" ، مؤكدا "دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها المملكة؛ للحفاظ على أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها من تلك الأعمال العابثة".

وطالب بـ " تضافر جهود الدول الشقيقة والصديقة لمحاسبة من يقف خلف هذه الهجمات من منظمات أو دول والمؤيدين لها".

ودعا المجلس، مجالس الشورى والبرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة تلك الأعمال التخريبية؛ نظراً لخطرها على المدنيين والاقتصاد العالمي، وتأثيرها على التنمية المستدامة في جميع الدول.