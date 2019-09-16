فيديو.. استخباراتي أمريكي سابق: احتمال المواجهة مع إيران أصبح أكبر الآن

2019-09-16

متابعات الخليج 365 -الرياض

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أكد المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية نورمان روول أن احتمال المواجهة مع إيران أصبح أكبر الآن.

وتساءل روول قائلًا: ما الذي يمنع إيران من تكرار هجمات مماثلة لتلك التي شنتها على أرامكو ما لم يكن هناك خطوات من المجتمع الدولي؟

وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا أن واشنطن تدرس تبادل المعلومات مع السعودية عقب الهجوم على معملي أرامكو في بقيق وخريص يوم السبت الماضي ما تسبب في اشتعال حريق تمت السيطرة عليه.