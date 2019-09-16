واشنطن تدرس تبادل المعلومات مع السعودية عقب استهداف أرامكو

2019-09-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تدرس تبادل المعلومات مع السعودية عقب هجوم أرامكو.

وكان معملا أرامكو في بقيق وخريص تعرضا لهجوم إرهابي يوم السبت الماضي ما تسبب في اشتعال حريق تمت السيطرة عليه.

Advertisements

وتمكنت أرامكو اليوم من استئناف ضخ النفط بشكل طبيعي.

من جانبه تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل مع حلفاء أمريكا في المنطقة لمنع تهديد إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية.

وقال ترامب: لا نحتاج لغاز أو نفط الشرق الأوسط لكننا سنساعد حلفاءنا بحسب العربية نت.