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2019-09-16 جامبيا: استهداف أرامكو عمل بربري يجب التصدي له عالميًا أكدت أنه يستهدف السِّلم العام متابعات الخليج 365 - واس استنكرت جمهورية جامبيا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو” في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية.

ووصفت وزارة الخارجية الجامبية في بيان أصدرته اليوم هذا الهجوم بـ”البربري” الذي يستهدف السِّلم العام، وطلبت من المجتمع الدولي إدانة هذه الجرائم والوقوف صفًا واحدًا من أجل عدم تكرار هذه الهجمات.

وعبّرت جمهورية جامبيا في ختام بيانها عن وقوفها الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا.







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