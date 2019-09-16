السجين نبيل القروي ينافس في جولة الإعادة على رئاسة تونس

2019-09-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

يقبع رجل الأعمال التونسي نبيل القروي في السجن، على ذمة قضايا فساد وغسيل أموال على المركز الثاني ما يؤهله لخوص جولة الإعادة أمام قيس سعيد.

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وبعد تأهله لجولة الإعادة أصدر نبيل القروى المرشح الرئاسي التونسي المحبوس ورئيس حزب قلب تونس، بيانًا يعبر فيه عن سعادته بالتأهل لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التونسية وفقًا للمؤشرات الأولية، مؤكدًا أن أبناء الشعب التونسي قدموا صورة حضارية وعاقبوا من سرق أصوات الناخبين وتلاعبوا بالانتخابات.

ويبلغ القروي من العمر 56 عامًا، وبالرغم من أنه لا يمتلك مسيرة سياسية أو أكاديمية كبيرة إلا أن اسمه برز في تونس خلال السنوات الماضية من خلال كونه أحد الكوادر الإعلامية وذلك بعد تأسيسه لمجموعة قروي & قروي التي أنشأت قناة نسمة التليفزيونية المثيرة للجدل في عام 2007، والتي أثارت في نهاية 2011 الجدل بعد عرض فيلم بيرسيبوليس الفرنسي الإيراني الذي جسد صورة الذات الإلهية، ما تسبب بفرض غرامة على القروي بقيمة 1200 يورو بتهمة تعكير صفو النظام العام، كما حاول متشددون مهاجمة منزله.

ونبيل القروي نشاطه السياسي لا يتعدى الثلاث سنوات فقد ساهم في تأسيس حزب نداء تونس مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، إلا أنه أعلن رحيله عن الحزب بعد 3 سنوات فقط بسبب عدم اقتناعه بالسياسة التي يتبعها الراحل، ليقرر القروي بعدها تأسيس حزب قلب تونس في يونيو الماضي وهو الحزب الذي خاض من خلاله الانتخابات الرئاسية التونسية الحالية ووصل إلى جولة الإعادة، قام القروي بتأسيس الحزب من أجل خوض الانتخابات.