شكرا لقرائتكم خبر عن 21 عقداً لمشاريع تنموية في «الشرقية» بربع مليار ريال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)
أبرمت أمانة المنطقة الشرقية 21 عقداً مع عدد من الشركات الوطنية لتنفيذ مشاريع تنموية في حاضرة الدمام بقيمة إجمالية تبلغ 227 مليون ريال، حيث تأتي هذه المشاريع التي تنفذ في الخبر والدمام والظهران، ضمن اهتمام الأمانة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، أن المشاريع تشمل مشروع استكمال جسر الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام، وعدد من مشاريع الطرق والسفلتة وأرصفة عدد من الطرق في مدينة الظهران، ومشاريع تنمية المخططات السكنية بالخبر، وسفلتة وأرصفة المنح بالخبر والدمام، وفتح شوارع بالمخططات السكنية بالدمام، إضافة إلى إنشاء العديد من مشاريع المباني وجسور المشاة ومشاريع خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في مدن الحاضرة.
وأكد أن المشاريع تأتي لخدمة المواطنين والمقيمين بالدرجة الأولى، مشدداً على حرص الأمانة على تنفيذها وفق أعلى مقاييس الجودة والجدول الزمني المرسوم لها.
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