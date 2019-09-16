شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جانٍ أنهى خلافه مع مواطن بطعنات قاتلة في الطائف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)
أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة بحق ضيف الله بن عطا الله بن عطية السفياني (سعودي الجنسية) لإقدامه على قتل مساعد بن عايض بن محمد العتيبي (سعودي الجنسية) وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
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