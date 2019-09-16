السعودية | عقب هجوم أرامكو.. واشنطن تدرس تبادل المعلومات مع الرياض

شكرا لقرائتكم عقب هجوم أرامكو.. واشنطن تدرس تبادل المعلومات مع الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبلغ مسؤولون أميركيون رويترز بأن الولايات المتحدة تدرس زيادة تبادل المعلومات مع السعودية عقب هجوم استهدف منشأتي نفط في المملكة.

ودان وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، ما أسماه "هجوم إيران على المملكة العربية السعودية" في كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وقال بيري الاثنين إن "هذا السلوك غير مقبول" وإن إيران "تتحمل المسؤولية عن هذا العمل".

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وتابع: "ما من شك في أنه هجوم مدبر يستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالمي".

استعداد أميركي

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قال في وقت متأخر من مساء الأحد، إن الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد" للرد على الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية، والذي كانت واشنطن حمّلت إيران المسؤولية عنه.

وقال ترمب على تويتر إن "إمدادات النفط في السعودية تعرّضت لهجوم. هناك سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأننا نعرف المُرتكب، ونحن على أهبة الاستعداد للرد بناء على عملية التحقق، لكننا ننتظر من المملكة أن تُخبرنا مَن تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وبأي أشكال سنمضي قدماً".

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قد صرح، السبت، أنه "عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك".