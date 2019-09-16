، ينبع الصناعية تسجل "صفر" وفيات في حوادث السير خلال العام الماضي ،

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أكد الأمين العام للجنة الوزارية للسلامة المرورية بالمملكة المهندس علي الغامدي تحقيق مدينة ينبع الصناعية سبقاً على مستوى المملكة حيث سجلت المدينة "صفر" وفيات نتيجة حوادث السير في ينبع الصناعية خلال العام الماضي 1440هـ.
وأرجع "الغامدي" تسجيل هذا الإنجاز إلى تضافر جهود مختلف قطاعات الهيئة الملكية بينبع من خلال تكثيف الوعي بأهمية رفع ثقافة استخدام الطريق والسلامة المرورية.
وطالب الأمين العام للجنة الوزارية للسلامة المرورية بنقل تجربة الهيئة الملكية بينبع إلى كل مدن المملكة؛ للوصول إلى مثل هذه النتيجة الإيجابية.
وعزت الهيئة الملكية بينبع هذه النتائج الإيجابية إلى التخطيط العمراني السليم وكفاءة هندسة طرق مدينة ينبع الصناعية والتي أسهمت في انسيابية الحركة المرورية داخل المدينة، وكذلك تنفيذ برامج ثقافة استخدام الطريق ونشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع خلال العامين الماضيين لسكان وزوار مدينة ينبع الصناعية، وتكثيف الدوريات الأمنية لرفع مستوى الضبط المروري والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للحد من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية.
ينبع الصناعية تسجل "صفر" وفيات في حوادث السير خلال العام الماضيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-16
أكد الأمين العام للجنة الوزارية للسلامة المرورية بالمملكة المهندس علي الغامدي تحقيق مدينة ينبع الصناعية سبقاً على مستوى المملكة حيث سجلت المدينة "صفر" وفيات نتيجة حوادث السير في ينبع الصناعية خلال العام الماضي 1440هـ.
وأرجع "الغامدي" تسجيل هذا الإنجاز إلى تضافر جهود مختلف قطاعات الهيئة الملكية بينبع من خلال تكثيف الوعي بأهمية رفع ثقافة استخدام الطريق والسلامة المرورية.
وطالب الأمين العام للجنة الوزارية للسلامة المرورية بنقل تجربة الهيئة الملكية بينبع إلى كل مدن المملكة؛ للوصول إلى مثل هذه النتيجة الإيجابية.
وعزت الهيئة الملكية بينبع هذه النتائج الإيجابية إلى التخطيط العمراني السليم وكفاءة هندسة طرق مدينة ينبع الصناعية والتي أسهمت في انسيابية الحركة المرورية داخل المدينة، وكذلك تنفيذ برامج ثقافة استخدام الطريق ونشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع خلال العامين الماضيين لسكان وزوار مدينة ينبع الصناعية، وتكثيف الدوريات الأمنية لرفع مستوى الضبط المروري والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للحد من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
04:49 PM
عزت هذه النتائج إلى التخطيط العمراني السليم وكفاءة هندسة الطرق
أكد الأمين العام للجنة الوزارية للسلامة المرورية بالمملكة المهندس علي الغامدي تحقيق مدينة ينبع الصناعية سبقاً على مستوى المملكة حيث سجلت المدينة "صفر" وفيات نتيجة حوادث السير في ينبع الصناعية خلال العام الماضي 1440هـ.
وأرجع "الغامدي" تسجيل هذا الإنجاز إلى تضافر جهود مختلف قطاعات الهيئة الملكية بينبع من خلال تكثيف الوعي بأهمية رفع ثقافة استخدام الطريق والسلامة المرورية.
وطالب الأمين العام للجنة الوزارية للسلامة المرورية بنقل تجربة الهيئة الملكية بينبع إلى كل مدن المملكة؛ للوصول إلى مثل هذه النتيجة الإيجابية.
وعزت الهيئة الملكية بينبع هذه النتائج الإيجابية إلى التخطيط العمراني السليم وكفاءة هندسة طرق مدينة ينبع الصناعية والتي أسهمت في انسيابية الحركة المرورية داخل المدينة، وكذلك تنفيذ برامج ثقافة استخدام الطريق ونشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع خلال العامين الماضيين لسكان وزوار مدينة ينبع الصناعية، وتكثيف الدوريات الأمنية لرفع مستوى الضبط المروري والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للحد من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية.
، ينبع الصناعية تسجل "صفر" وفيات في حوادث السير خلال العام الماضي ،
المصدر : الخليج 365
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