، اليوم.. أول موسم "الصفري" ونصائح بتناول المضادات الطبيعة ،

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يبدأ أول موسم الصفري اليوم الاثنين، والذي يبلغ عدد أيامه ٣٩ يومًا، ويتزامن مع دخول ثالث نجوم سهيل.
ويتميّز الموسم بأنه تتضح فيه رؤية سمات فصل الشتاء المقبل من حيث البرودة والأمطار.
وقال الباحث الفلكي د. خالد بن صالح الزعاق: موسم الصفري سمي بذلك لاصفرار الأجساد من الأمراض الموسمية كالزكام والحساسية بسبب التغيرات الجوية.
وأضاف: في موسم الصفري؛ ينهى عن النوم تحت أديم السماء بسبب تقلب الأجواء السريعة، وتمنع ممارسة السباحة في الأماكن المكشوفة، وخاصة لمَن يعانون حساسية الصدر والجلد، كما ينصح المختصّون بتناول المضادات الطبيعية بكثرة مع الوجبات وغيرها، مثل الليمون والزنجبيل.
اليوم.. أول موسم "الصفري" ونصائح بتناول المضادات الطبيعةبندر الدغمي الخليج 365 2019-09-16
يبدأ أول موسم الصفري اليوم الاثنين، والذي يبلغ عدد أيامه ٣٩ يومًا، ويتزامن مع دخول ثالث نجوم سهيل.
ويتميّز الموسم بأنه تتضح فيه رؤية سمات فصل الشتاء المقبل من حيث البرودة والأمطار.
وقال الباحث الفلكي د. خالد بن صالح الزعاق: موسم الصفري سمي بذلك لاصفرار الأجساد من الأمراض الموسمية كالزكام والحساسية بسبب التغيرات الجوية.
وأضاف: في موسم الصفري؛ ينهى عن النوم تحت أديم السماء بسبب تقلب الأجواء السريعة، وتمنع ممارسة السباحة في الأماكن المكشوفة، وخاصة لمَن يعانون حساسية الصدر والجلد، كما ينصح المختصّون بتناول المضادات الطبيعية بكثرة مع الوجبات وغيرها، مثل الليمون والزنجبيل.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
04:48 PM
تتضح فيه سمات الشتاء المقبل من حيث "الأمطار والبرودة"
يبدأ أول موسم الصفري اليوم الاثنين، والذي يبلغ عدد أيامه ٣٩ يومًا، ويتزامن مع دخول ثالث نجوم سهيل.
ويتميّز الموسم بأنه تتضح فيه رؤية سمات فصل الشتاء المقبل من حيث البرودة والأمطار.
وقال الباحث الفلكي د. خالد بن صالح الزعاق: موسم الصفري سمي بذلك لاصفرار الأجساد من الأمراض الموسمية كالزكام والحساسية بسبب التغيرات الجوية.
وأضاف: في موسم الصفري؛ ينهى عن النوم تحت أديم السماء بسبب تقلب الأجواء السريعة، وتمنع ممارسة السباحة في الأماكن المكشوفة، وخاصة لمَن يعانون حساسية الصدر والجلد، كما ينصح المختصّون بتناول المضادات الطبيعية بكثرة مع الوجبات وغيرها، مثل الليمون والزنجبيل.
، اليوم.. أول موسم "الصفري" ونصائح بتناول المضادات الطبيعة ،
المصدر : الخليج 365
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